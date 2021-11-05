В Сумах 11 жилых домов до сих пор без тепла Отопительный сезон, который официально стартовал в Сумах 4 недели назад, до сих пор не наступил для жителей 11 многоэтажек.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября, сообщила директор ООО «Котельная Северного промузла» Ирина Рыбальченко.

По ее словам, во время старта отопительного сезона для ее предприятия (с 6 ноября – Ред.) было немало порывов, которые устраняют сотрудники ООО «Сумытеплоэнерго». Однако еще 11 жилых домов – пр. Курский, 143, 4 дома возле колледжа СНАУ и другие – пока без тепла.

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение как можно быстрее устранить порывы, работать днем и ночью.