В Сумах госпитализировали 44 ребенка с ОРВИ Об этом сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 2130 случаев заболевания ОРВИ, что на 13% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 41% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 806,2 на 100 тыс. населения, что выше порогового уровня на 17,4%. Госпитализированы на прошлой неделе 264 жителя города - 220 взрослых и 44 ребенка. Это 12,3% от всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальных случаев не зарегистрировано.

На сегодня 217 человека провели вакцинацию против гриппа.