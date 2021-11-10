На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 306 человек COVID-19 подтвердили у 306 человек (Конотопский р-н – 37, Сумской р-н – 177, Шосткинский р-н – 92).

По состоянию на 15 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 118 972 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2260 летальных исходов, за минувшие сутки – 11 (Сумской р-н – 11).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 98 930 человек, из них за минувшие сутки – 313 (Конотопский р-н – 34, Сумской р-н – 279).