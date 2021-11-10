На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 306 человек

По состоянию на 15 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 118 972 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2260 летальных исходов, за минувшие сутки – 11 (Сумской р-н – 11).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 98 930 человек, из них за минувшие сутки – 313 (Конотопский р-н – 34, Сумской р-н – 279).
В Сумах сохраняется практически полная загрузка коек в городских больницах, определенных для помощи больным COVID-19....
Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 619 человек (Конотопский р-н – 44, Ахтырский р-н – 86, Роменский р-н – 49, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 584 человек (Конотопский р-н – 77, Ахтырский р-н – 66, Роменский р-н – 85, Сумский р-н –...