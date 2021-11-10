В Сумах количество новых ковидных больных уменьшилось на 30%

Всего за неделю коронавирусом заболели 1663 сумчан (это на 30,5% меньше, чем неделей ранее - 2391). Среди заболевших 116 детей (было 144) и 15 медработников (29). На прошлой неделе зафиксировано 69 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее - 57), что составляет 4,1% от заболевших. Выздоровело 2184 пациентов (было 1964), среди которых 198 (191) детей и 23 (20) медработников.
Всего по итогам недели выздоровели 86% больных (было 84,5%). На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 50 596 сумчан. Среди них 5,3% - дети. Всего заболело 2672 детей, 267 продолжают лечение. Заболело 1601 медработник, 38 лечится, 7 умерли.
Зарегистрировано 819 летальных случаев, - 1,6% от всех обнаруженных случаев.
Продолжает болеть на сегодня 6269 человек (-590). Это на 8% меньше, чем неделей ранее.
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