В Сумах количество новых ковидных больных уменьшилось на 30% Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

Всего за неделю коронавирусом заболели 1663 сумчан (это на 30,5% меньше, чем неделей ранее - 2391). Среди заболевших 116 детей (было 144) и 15 медработников (29). На прошлой неделе зафиксировано 69 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее - 57), что составляет 4,1% от заболевших. Выздоровело 2184 пациентов (было 1964), среди которых 198 (191) детей и 23 (20) медработников.

Всего по итогам недели выздоровели 86% больных (было 84,5%). На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 50 596 сумчан. Среди них 5,3% - дети. Всего заболело 2672 детей, 267 продолжают лечение. Заболело 1601 медработник, 38 лечится, 7 умерли.

Зарегистрировано 819 летальных случаев, - 1,6% от всех обнаруженных случаев.

Продолжает болеть на сегодня 6269 человек (-590). Это на 8% меньше, чем неделей ранее.