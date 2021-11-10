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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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13,8% сумчан, которые лечатся от коронавируса в стационарах, были вакцинированы

Статистику предоставила сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах в городских больницах лечатся в стационарах 499 взрослых (на 2 меньше, чем неделей ранее) и 26 ребенок (-5) - всего 520 человек (-15). Всего в городских больницах выделено 599 коек для госпитализации взрослого населения, на сегодня 84,6% заняты. Среди всех, кто находится в стационарах, только 13,8% были вакцинированы. Среди тех, кто находится на кислородной поддержке – 88% были не вакцинированы. Среди требующих интенсивной терапии в реанимации – 91% непривиты (трое были вакцинированы одной дозой). Все больные на ИВЛ и СИПАП были невакцинированы.

В 5-й горбольнице лечится 258 человек, в том числе 197 на кислородной терапии, 15 в отделении интенсивной терапии, все получают искусственную вентиляцию легких: 4 на аппаратах ИВЛ, 11 – на СИПАП.

В больнице Святого Пантелеймона 123 больных, на киcлородной поддержке 63, в том числе 6 в отделении интенсивной терапии.

В горбольнице № 4 57 больных, на кислородной поддержке 25, 5 на аппаратах СИПАП.

В Центральной горбольнице – 61 больной, 9 на койках интенсивной терапии.

В детской больнице 26 ребенок с подтверждённым диагнозом, 3 - в отделении интенсивной терапии, 1 ребенок нуждается в кислороде, а также 48 детей с другой патологией.

Всего в городских больницах 91 свободных коек для взрослых, 66 из которых обеспечены кислородом, и 109 для детей, - с кислородом – 67.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 55, 4 в отделении интенсивной терапии на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 88 пациентов, 3 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ. В областной больнице 64 пациентов, 8 в отделении интенсивной терапии, на ИВЛ – 4.

Всего - 727 (на 83 меньше, чем неделей ранее).

Общество Коронавирус
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