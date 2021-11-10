В Сумах продолжают падать темпы вакцинации

Об этом сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.
По ее словам, на протяжении выходных проведено 2374 прививки (на предыдущих выходных 1718). Всего на прошлой неделе проведено 15 979 (16 065) прививок.
Всего с начала вакцинации в Сумской области проведено 411 589 прививок. Две дозы вакцины получили 252 141 человек. В Сумах 259 043 прививок, вакцинировано 145 272 человека.
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