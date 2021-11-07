Кому отключат свет во вторник в Сумах? Сумской городской район электрических сетей АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 16 ноября.

Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции и через подключение новых потребителей. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключения на 16 ноября тут.