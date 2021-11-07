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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01486

Кому отключат свет во вторник в Сумах?

Сумской городской район электрических сетей АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 16 ноября.

Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции и через подключение новых потребителей.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключения на 16 ноября тут.

Общество Отключение света
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