В Ахтырке столкнулись микроавтобус и грузовик Около 20 часов патрульные получили сообщение о ДТП на автодороге Н 12 Сумы - Полтава, в городе Ахтырка, на улице Пушкина.

Патрульные, прибыв по указанному адресу, сразу же огородили место происшествия. Предварительно они установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, не выбрав безопасную скорость в движении и не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные составили на водителя Mercedes-Benz Vito админпротокол по ст. 124 (Нарушения ПДД, приведшее к ДТП).