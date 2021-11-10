В Сумах в Центре участников боевых действий предоставляется еще одна услуга КУ «Центр участников боевых действий» информирует, что теперь может предоставлять еще одну медицинскую услугу – электрофорез.

Этот метод эффективен для лечения заболеваний центральной нервной системы, мышц, хронических воспалений, ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов, нарушений функциональной работы органов пищеварения. Это одна из наиболее популярных и действенных процедур лечения таких заболеваний.

Этот вид лечения основан на введении в организм пациента различных лекарственных средств в виде ионов с помощью постоянного тока низкого напряжения и силы (гальванизации). Так результат от внедрения медицинских препаратов достигается гораздо быстрее. Лекарства во время процедуры электрофореза поступают в организм в основном через выводные протоки потовых и сальных желез.

В Центре информируют, что процедура проводится только по направлению врача. Более подробную информацию можно узнать по телефону: (050)107-94-53.