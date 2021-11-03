На Сумщину идет скандинавский антициклон

Ожидается сухая погода и существенное снижение ночной температуры воздуха.
15 ноября: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -1..-6°C, днем 0..+5°C.
16-17 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -4..-9°C, днем 0..+5°C.
Ночью и утром 15 ноября по Сумской области и Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (I-й уровень опасности, желтый).
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