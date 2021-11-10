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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:07190

«Альянс» проиграл в Луцке

Липоводолинский «Альянс» играл сегодня, 14 ноября, против луцкой «Волыни».

Игра 18-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге завершилась минимальной победой хозяев, которые забили на 72-й минуте, - отличился Богдан Кобзар.

После 17 матчей у «Альянса» осталось 29 очков и 4-е место в турнирной таблице.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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