«Альянс» проиграл в Луцке Липоводолинский «Альянс» играл сегодня, 14 ноября, против луцкой «Волыни».

Игра 18-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге завершилась минимальной победой хозяев, которые забили на 72-й минуте, - отличился Богдан Кобзар.

После 17 матчей у «Альянса» осталось 29 очков и 4-е место в турнирной таблице.