«Альянс» проиграл в Луцке

Игра 18-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге завершилась минимальной победой хозяев, которые забили на 72-й минуте, - отличился Богдан Кобзар.
После 17 матчей у «Альянса» осталось 29 очков и 4-е место в турнирной таблице.
Липоводолинский «Альянс» сыграет против «Волыни»....
Сегодня, 13 ноября, прошли матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 13 ноября, прошли матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 13 ноября, проходят матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 13 ноября, пройдут матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....