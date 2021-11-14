В Конотопе спасатели ликвидировали пожар зерносушилки (видео)

На место происшествия была направлена дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.
По предварительной информации, пожар обнаружил работник предприятия, который увидел дым, выходящий из средней шахты сушилки. Прибывшие спасатели по вызову установили, что внутри шахты сушилки на высоте около 18 м происходит тление зерна. Сотрудники ГСЧС по технической лестнице шахты немедленно проложили рукавную линию и приступали к тушению пожара. В 13:53 пожар удалось локализовать и спасти ориентировочно 50 т зерна кукурузы и саму шахту сушилки. Работники предприятия с помощью своей техники произвели отгрузку зерна. В 15:29 пожар был ликвидирован.
Причина пожара и его последствия устанавливаются.
Всего на тушение пожара было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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