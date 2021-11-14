Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:02264

В Конотопе спасатели ликвидировали пожар зерносушилки (видео)

Сегодня, 14 ноября, в 13:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на территории зерносушилки по ул. Выровская в г. Конотоп.

На место происшествия была направлена дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, пожар обнаружил работник предприятия, который увидел дым, выходящий из средней шахты сушилки. Прибывшие спасатели по вызову установили, что внутри шахты сушилки на высоте около 18 м происходит тление зерна. Сотрудники ГСЧС по технической лестнице шахты немедленно проложили рукавную линию и приступали к тушению пожара. В 13:53 пожар удалось локализовать и спасти ориентировочно 50 т зерна кукурузы и саму шахту сушилки. Работники предприятия с помощью своей техники произвели отгрузку зерна. В 15:29 пожар был ликвидирован.

Причина пожара и его последствия устанавливаются.

Всего на тушение пожара было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Кролевце произошел масштабный пожар на мусорном полигоне
12.11.2021 16:49

В Кролевце произошел масштабный пожар на мусорном полигоне

Все силы и средства громады по пожарогасению направлены на ликвидацию возгорания на полигоне твердых бытовых отходов....

В Токарях пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
12.11.2021 15:17

В Токарях пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

12 ноября в 3:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Независимости в...

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и летней кухни
11.11.2021 14:59

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и летней кухни

10 ноября в 16:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании по ул. Шевченко в с. Московское на...

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на открытой территории
11.11.2021 12:55

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на открытой территории

10 ноября в 23:34 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Николая Лукаша в...

В Шостке спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)
11.11.2021 11:32

В Шостке спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

10 ноября в 6:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возникновении пожара в частном жилом доме по ул....

view counter
view counter

Статьи

У Сумах чергова прем’єра по Гоголю
Сегодня 10:51
У проспекта Лушпы две беды: Лысенко и дорога
Вчера 09:01
Как выбрать суши в Киеве с быстрой доставкой?
12.11.2021 13:06
Цукровий діабет - не вирок®
12.11.2021 12:07
Рибалимо правильно, без порушень!
12.11.2021 10:50
У Сумах розробили унікальне Положення про шкільний громадський бюджет
11.11.2021 17:01
У громад повинні залишитися бюджети розвитку, – «УДАР Віталія Кличка» про зміни до Бюджетного кодексу ®
11.11.2021 12:44
Памяти Андрея Сницаря
11.11.2021 12:27
Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны
10.11.2021 15:31
Сумскому машиностроительному объединению 125 лет: начало большого пути
10.11.2021 14:16
Сумской атлет рассказал, как в Украине помогали нарушать допинг-протоколы
10.11.2021 13:10
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: ТОП 5 нюансів оформлення трудових відносин
10.11.2021 13:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
Кино Планета Кіно
17.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.