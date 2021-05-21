Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:00700

В Путивле ограбили семью, ворвавшись в дом с угрозами и насилием

Сегодня, 14 ноября, в дом семьи из Путивля ворвались неустановленные лица, которые связали женщину и ограбили.

По данным Голоса Громад, после того, как мужчина уехал утром на работу, женщина осталась одна в доме, тогда злоумышленники и нагрянули. Они связали и угрожали потерпевшей, в результате она отдала все ценные вещи и деньги, которые были у семьи.

Местные говорят, что в Путивле, в этом году это не первый подобный случай и люди напуганы. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства дела.

Право Ограбление
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Ночью в центре Сум неизвестные напали на парня
16.09.2021 10:21

Ночью в центре Сум неизвестные напали на парня

Об этом сообщила в Фейсбуке мать потерпевшего Валентина Петренко....

Из-за невыполнения возложенных на подозреваемого обязанностей в доход государства забрали уплаченный им залог
16.08.2021 11:48

Из-за невыполнения возложенных на подозреваемого обязанностей в доход государства забрали уплаченный им залог

По ходатайству Глуховского отдела Шосткинской окружной прокуратуры решением суда в доход государства обращено залог в размере почти 50 тыс. грн....

До 6 лет лишения свободы грозит конотопчанину, который ограбил незнакомца
03.08.2021 16:24

До 6 лет лишения свободы грозит конотопчанину, который ограбил незнакомца

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины, который вместе с сообщником ограбил незнакомца....

В Сумах ограбили таксиста
22.06.2021 15:51

В Сумах ограбили таксиста

Меньше суток понадобилось оперативным работникам полиции, чтобы вычислить и задержать злоумышленника, который вчера утром ограбил таксиста, отобрав у него 3000...

В центре города двое подростков отобрали у сумчанина телефон
21.05.2021 11:49

В центре города двое подростков отобрали у сумчанина телефон

Правоохранители установили, что открытую кражу телефона у жителя города по улице Засумская совершили два несовершеннолетних парня 17-ти и 15-ти лет....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
Кино Планета Кіно
17.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.