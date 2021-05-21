В Путивле ограбили семью, ворвавшись в дом с угрозами и насилием Сегодня, 14 ноября, в дом семьи из Путивля ворвались неустановленные лица, которые связали женщину и ограбили.

По данным Голоса Громад, после того, как мужчина уехал утром на работу, женщина осталась одна в доме, тогда злоумышленники и нагрянули. Они связали и угрожали потерпевшей, в результате она отдала все ценные вещи и деньги, которые были у семьи.

Местные говорят, что в Путивле, в этом году это не первый подобный случай и люди напуганы. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства дела.