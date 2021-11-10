Сегодня «Альянс» сыграет в Луцке (трансляция)

Матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге начнется в 15.30.
Накануне игры «Альянс» с 29 очками на 4-м месте, «Волынь» с 19 на 13-м.
Раньше «Альянс» не побеждал лучан: 1 поражение и 2 ничьи.
Трансляция здесь.
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