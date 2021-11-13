На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 619 человек COVID-19 подтвердили у 619 человек (Конотопский р-н – 44, Ахтырский р-н – 86, Роменский р-н – 49, Сумской р-н – 375, Шосткинский р-н – 65).

По состоянию на 14 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 118666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2249 летальных исходов, за минувшие сутки – 6 (Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 3, Шосткинский р-н – 2).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 98617 человек, из них за минувшие сутки – 689 (Конотопский р-н – 118, Ахтырский р-н – 36, Роменский р-н – 51, Сумской р-н – 453, Шосткинский р-н – 31).