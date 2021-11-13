На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 619 человек

По состоянию на 14 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 118666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2249 летальных исходов, за минувшие сутки – 6 (Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 3, Шосткинский р-н – 2).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 98617 человек, из них за минувшие сутки – 689 (Конотопский р-н – 118, Ахтырский р-н – 36, Роменский р-н – 51, Сумской р-н – 453, Шосткинский р-н – 31).
COVID-19 подтвердили у 584 человек (Конотопский р-н – 77, Ахтырский р-н – 66, Роменский р-н – 85, Сумский р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 927 человек (Конотопский р-н – 169, Ахтырский р-н – 58, Роменский р-н – 130, Сумский р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 1174 человек (Конотопский р-н – 139, Ахтырский р-н – 117, Роменский р-н – 146, Сумский р-н –...