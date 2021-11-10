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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:04254

Сумчанка – у ТОП-100 українців

Сумська дизайнерка вишиванок та засновниця власного бренду “СВОЄ” Світлана Волик потрапила до престижного рейтингу.

Про це відома сумчанка написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Для мене велика честь бути в номінації «Топ -100 українців» і бути на обкладинці нового випуску
Ukrainian people”, – ідеться у повідомленні Світлани Волик.

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