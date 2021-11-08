«Виктория» одержала волевую победу

ФК «Виктория» (10-е место) в Николаевке принимал новокаховскую «Энергию» (13-е место). Гости открыли счет на 22-й минуте – Евгений Андрощук. Однако уже спустя минуту хозяева сравняли благодаря голу Дмитрия Еременко. А во втором тайме дожали соперников: Дмитрий Гранкин (73) и Иван Борисенко (81).
В итоге 3:1, у «Виктории» 27 очков и 8-е место в турнирной таблице.
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