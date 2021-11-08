ФК «Тростянец» поднялся в ТОП-4 Сегодня, 13 ноября, прошли матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Тростянец» (7-е место) дома принимал ФК «Никополь» (12-е место). Счет на 31-й минуте открыл Максим Ганжа. В начале второго тайма Андрей Слипухин не реализовал пенальти (47). На 55-й минуте гостям удалось сравнять – Никита Фомин. Но на 74-й минуте Евгений Проданов вывел хозяев вперед, поставив точку в этом матче – 2:1.

После 18 игр на счету тростянчан 31 очко и 4-е место в турнирной таблице.