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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:35287

В Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею

Сегодня, 13 ноября, в Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Результаты игр:

МСК «Сумченко» – «Динамо» Сумы 9:4

Сумская ОДЮСШ – СДЮШОР «Динамо» Сумы 4:3

ДЮСШ г. Борисполь - ИФК СумГПУ Сумы 6:0

После пяти матчей лидирует «Сумчанка» – 20 очков, дальше – сумское «Динамо» – 17 и бориспольчанки – 14…

Второй тур состоится 3-6 декабря в Сумах.

Спорт Индорхоккей
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