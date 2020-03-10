В Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею Сегодня, 13 ноября, в Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Результаты игр: МСК «Сумченко» – «Динамо» Сумы 9:4 Сумская ОДЮСШ – СДЮШОР «Динамо» Сумы 4:3 ДЮСШ г. Борисполь - ИФК СумГПУ Сумы 6:0 После пяти матчей лидирует «Сумчанка» – 20 очков, дальше – сумское «Динамо» – 17 и бориспольчанки – 14… Второй тур состоится 3-6 декабря в Сумах.