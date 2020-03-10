В Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею

Результаты игр:
МСК «Сумченко» – «Динамо» Сумы 9:4
Сумская ОДЮСШ – СДЮШОР «Динамо» Сумы 4:3
ДЮСШ г. Борисполь - ИФК СумГПУ Сумы 6:0
После пяти матчей лидирует «Сумчанка» – 20 очков, дальше – сумское «Динамо» – 17 и бориспольчанки – 14…
Второй тур состоится 3-6 декабря в Сумах.
В спортзале областной ДЮСШ продолжается первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин....
11 ноября в Сумах стартовал чемпионат Украины по индорхоккею среди женских команд....
Европейская федерация хоккея на траве определила место проведения Еврокубка 2021 – нидерландский Алмере....
С 13 по 15 марта в Коростене проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2010-2011 г.р....
6-8 марта в Борисполе проходил первый турнир по индорхоккею памяти тренера Вишникова В.И. среди девушек 2009-2010 г.р....