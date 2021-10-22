ГК «Сумы» проиграл хмельнитчанам

ГК «Сумы» принимал ХНУ-ДЮСШ №1 (Хмельницкий).
Первая игра завершилась уверенной победой гостей 19:38 (8:17). За наших отличился Сергей Билоус – 8 голов. Вторая также была за хмельницкими гандболистами 22:30 (12:18). Лушим среди наших был Станислав Алферов – 5 голов.
Другие матчи тура:
ДЮСШ Лагутина Запорожье – «Динамо-Академия» Полтава 26:34, 28:34
УДХТУ Днепр – ХАИ-ФГХО Харьков 23:26, 26:17
После трех туров лидирует «ХНУ-ДЮСШ №1» – 12 очков в 6 играх, далее – ХАИ-ФГХО – 8 (6), УДХТУ – 7 (6), «Динамо-Академия» – 6 (4), «RGM Group - СумГУ» – 3 (4), ДЮСШ Лагутина – 0 (4), «Сумы» – 0 (6).
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