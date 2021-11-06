ФК «Сумы» снова проиграл

В группе Б ФК «Сумы» (5 очков, 16-е место) на «Юбилейном» принимал херсонский «Кристалл» (6 очков, 15-е место).
Первый тайм завершился «сухой» ничьей, второй также не изобиловал моментами. Пока на 66-й минуте Вячеслав Клочко не сбил соперника в штрафной, оставив команду в меньшинстве. Владислав Клюев пенальти реализовал. А спустя 15 минут он же удвоил преимущество гостей.
В итоге 0:2 – десятое подряд поражение «Сум», которые с 5 очками остались на последнем месте.
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