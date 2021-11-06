ФК «Сумы» снова проиграл Сегодня, 13 ноября, проходят матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б ФК «Сумы» (5 очков, 16-е место) на «Юбилейном» принимал херсонский «Кристалл» (6 очков, 15-е место).

Первый тайм завершился «сухой» ничьей, второй также не изобиловал моментами. Пока на 66-й минуте Вячеслав Клочко не сбил соперника в штрафной, оставив команду в меньшинстве. Владислав Клюев пенальти реализовал. А спустя 15 минут он же удвоил преимущество гостей.

В итоге 0:2 – десятое подряд поражение «Сум», которые с 5 очками остались на последнем месте.