Сумские биатлонистки стартовали в Шушене В спринтерской гонке у женщин на традиционном «Старте сезона» в норвежском Шушене биатлонистки сборной Украины демонстрировали свою форму.

И речь не только о новой экипировке, с которой команда пойдет в олимпийский сезон. Более важным было – показать уровень своей готовности на данный момент, ведь именно по двум стартам в Шушене тренерский штаб Уроша Велепеца будет ориентироваться при распределении девушек на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Предлагаем вам ознакомиться с результатами гонки, пишет biathlon.com.ua.

Спринт. Женщины

1. Жюлья Симон (0+0) 21:29,4

2. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +3,6

3. Тирил Экхофф (1+0) +21,8

...

8. Юлия Джима (0+1) +1:00,2

10. Анастасия Меркушина (0+0) +1:18,1

13. Вита Семеренко (1+0) +1:38,6

14. Ирина Петренко (0+0) +1:41,6

22. Екатерина Бех (0+0) +1:56,9

23. Елена Билосюк (0+1) +1:59,4

31. Ольга Абрамова (0+0) +2,16,2

34. Валя Семеренко (1+2) +2:32,1

46. Дарья Блашко (0+1) +3:17,6

51. Надежда Белкина (1+2) +3:42,7