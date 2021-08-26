Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:48102

Сумские биатлонистки стартовали в Шушене

В спринтерской гонке у женщин на традиционном «Старте сезона» в норвежском Шушене биатлонистки сборной Украины демонстрировали свою форму.

И речь не только о новой экипировке, с которой команда пойдет в олимпийский сезон. Более важным было – показать уровень своей готовности на данный момент, ведь именно по двум стартам в Шушене тренерский штаб Уроша Велепеца будет ориентироваться при распределении девушек на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Предлагаем вам ознакомиться с результатами гонки, пишет biathlon.com.ua.

  Спринт. Женщины

1.  Жюлья Симон  (0+0)  21:29,4
  2.  Марте Олсбю Ройселанд  (0+1)  +3,6
  3.  Тирил Экхофф  (1+0)  +21,8
  ...
  8.  Юлия Джима  (0+1)  +1:00,2
10.  Анастасия Меркушина  (0+0)  +1:18,1
13.  Вита Семеренко  (1+0)  +1:38,6
14.  Ирина Петренко  (0+0)  +1:41,6
22.  Екатерина Бех  (0+0)  +1:56,9
23.  Елена Билосюк  (0+1)  +1:59,4
31.  Ольга Абрамова  (0+0)  +2,16,2
34.  Валя Семеренко  (1+2)  +2:32,1
46.  Дарья Блашко  (0+1)  +3:17,6
51.  Надежда Белкина  (1+2)  +3:42,7

Спорт Биатлон
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские биатлонисты оказались на самоизоляции в Норвегии
09.11.2021 13:47

Сумские биатлонисты оказались на самоизоляции в Норвегии

Мужская сборная Украины под руководством Юрая Санитры проводит очередной предсезонный сбор в норвежском Бейтостолене....

Глуховская биатлонистка восстановилась после травмы
08.11.2021 12:55

Глуховская биатлонистка восстановилась после травмы

Глуховчанка Анна Кривонос рассказала XSPORT.ua о периоде восстановления после травмы и планах на вкатку....

Глуховская биатлонистка травмировалась на сборе в Италии
23.10.2021 10:03

Глуховская биатлонистка травмировалась на сборе в Италии

Анна Кривонос, которая находится вместе с командой на тренировочных сборе в итальянском Ливиньо, неудачно упала на одной из тренировок и...

Сумчанин випустив довідник про олімпійський біатлон
24.09.2021 10:30

Сумчанин випустив довідник про олімпійський біатлон

Вийшла з друку книга «Біатлон олімпійський: від Шамоні-1924 до Лозанни-2020», видана сумчанином Анатолієм Боярком....

Сумские биатлонисты удачно стартовали на чемпионате Украины
26.08.2021 12:26

Сумские биатлонисты удачно стартовали на чемпионате Украины

В Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек, посвященный памяти ЗТУ Б.М.Зорина....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
Кино Планета Кіно
17.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.