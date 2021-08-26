Сумские биатлонистки стартовали в Шушене

И речь не только о новой экипировке, с которой команда пойдет в олимпийский сезон. Более важным было – показать уровень своей готовности на данный момент, ведь именно по двум стартам в Шушене тренерский штаб Уроша Велепеца будет ориентироваться при распределении девушек на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Предлагаем вам ознакомиться с результатами гонки, пишет biathlon.com.ua.
Спринт. Женщины
1. Жюлья Симон (0+0) 21:29,4
2. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +3,6
3. Тирил Экхофф (1+0) +21,8
...
8. Юлия Джима (0+1) +1:00,2
10. Анастасия Меркушина (0+0) +1:18,1
13. Вита Семеренко (1+0) +1:38,6
14. Ирина Петренко (0+0) +1:41,6
22. Екатерина Бех (0+0) +1:56,9
23. Елена Билосюк (0+1) +1:59,4
31. Ольга Абрамова (0+0) +2,16,2
34. Валя Семеренко (1+2) +2:32,1
46. Дарья Блашко (0+1) +3:17,6
51. Надежда Белкина (1+2) +3:42,7
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