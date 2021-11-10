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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:33262

Жительница Шостки нашла на улице питона, полиция проводит проверку

Женщина увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

Прибывшие по вызову сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающийся уже не живое. Сама же заявительница рассказывает – первые змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, а потом уже вызвали полицейских.

Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров.

Полицейские проводят проверку, в рамках которой выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Питон
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