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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:04315

Полицейские разыскивают мошенников, которые обогатились за счет 83-летнего сумчанина

Пожилой мужчина, поверив неизвестным телефонным собеседникам, потерял все свои сбережения.

За помощью к полицейским Сумского районного управления полиции обратился 83-летний мужчина. Он рассказал, что накануне вечером ему позвонил неизвестный, голос которого показался ему похожим на голос племянника, и сообщил, что попал в ДТП и нуждается в деньгах на лечение.

Впоследствии к пожилому мужчине домой пришел неизвестный и забрал 20 000 гривен, которые он приготовил, чтобы помочь племяннику.

Позже пенсионер позвонил по телефону родственнику, чтобы узнать, как его самочувствие. Понял, что попал «на крючок» мошенников и позвонил в полицию.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции еще раз советуют гражданам не доверять незнакомым телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались. Обязательно проверяйте полученную информацию. А при любых подозрениях немедленно звонить на спецлинию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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