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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пьяный автоугонщик въехал в столб

Сотрудники полиции разыскали автомобиль еще до того, как владелец обнаружил его исчезновение.

Ночью 11 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Линово Новослободской объединенной территориальной громады транспортное средство совершило столкновение с электроопорой. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции.

Оказалось, что за рулем автомобиля Hyundai Sonata находился 29-летний мужчина, незаконно завладевший этим транспортным средством. На самом же деле авто принадлежит его 43-летнему знакомому.

Как выяснили полицейские, накануне 29-летний парень вместе со своим знакомым употребляли алкогольные напитки. Когда 43-летний владелец автомобиля заснул, его товарищ, не сообщив хозяину, взял ключи от машины и уехал в город за «добавкой».

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Угон авто
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