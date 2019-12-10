Сумчанка выиграла фотоконкурс от киевской фотошколы

Ее жанровая фотография получила максимальное количество лайков и выиграла приз зрительских симпатий.
«Ира, мы очень рады, что вы подарили миру кадр, полный безмятежностью, теплотой и летом. Ждем вас в студиях фотошколы!», - написал организатор конкурса в Фейсбуке.
«Благодарю Вас за этот интересный конкурс!
Вот я насмотрелась на достойные снимки!
И эта «насмотренность» после конкурса очень мне полезна.
Спасибо большое!» - написала победительница.
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