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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 584 человек: 29 летальных случаев

COVID-19 подтвердили у 584 человек (Конотопский р-н – 77, Ахтырский р-н – 66, Роменский р-н – 85, Сумский р-н – 322, Шосткинский р-н – 34).

По состоянию на 13 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 118 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2243 летальных исхода, за минувшие сутки – 29 (Конотопский р-н – 5, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 11, Шосткинский р-н – 5).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 97 928 человек, из них за минувшие сутки – 1112 (Конотопский р-н – 163, Ахтырский р-н – 30, Роменский р-н – 143, Сумский р-н – 610, Шосткинский р -н – 166).

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Общество Коронавирус
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