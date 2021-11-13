На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 584 человек: 29 летальных случаев

По состоянию на 13 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 118 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2243 летальных исхода, за минувшие сутки – 29 (Конотопский р-н – 5, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 11, Шосткинский р-н – 5).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 97 928 человек, из них за минувшие сутки – 1112 (Конотопский р-н – 163, Ахтырский р-н – 30, Роменский р-н – 143, Сумский р-н – 610, Шосткинский р -н – 166).
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 927 человек (Конотопский р-н – 169, Ахтырский р-н – 58, Роменский р-н – 130, Сумский р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 1174 человек (Конотопский р-н – 139, Ахтырский р-н – 117, Роменский р-н – 146, Сумский р-н –...
COVID-19 подтвердили у 867 человек (Конотопский р-н – 113, Ахтырский р-н – 49, Роменский р-н – 79, Сумской р-н –...