Сегодня команды с Сумщины сыграют во второй лиге (трансляции)

В группе Б в 12.00 начнется матч ФК «Сумы» (5 очков, 16-е место) против херсонского «Кристалла» (6 очков, 15-е место).
В 13.00 ФК «Тростянец» (28 очков, 7-е место) начнет встречу против ФК «Никополь» (20 очков, 12-е место).
Также в 13.00 «Виктория» (24 очка, 10-е место) в Николаевке сыграет против новокаховской «Энергии» (14 очков, 13-е место).
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