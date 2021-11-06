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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:21211

Сегодня команды с Сумщины сыграют во второй лиге (трансляции)

Сегодня, 13 ноября, пройдут матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б в 12.00 начнется матч ФК «Сумы» (5 очков, 16-е место) против херсонского «Кристалла» (6 очков, 15-е место).

В 13.00 ФК «Тростянец» (28 очков, 7-е место) начнет встречу против ФК «Никополь» (20 очков, 12-е место).

Также в 13.00 «Виктория» (24 очка, 10-е место) в Николаевке сыграет против новокаховской «Энергии» (14 очков, 13-е место).

Спорт Анонс Виктория Николаевка ФК Сумы ФК Тростянец Футбол
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