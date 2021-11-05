Роменские футзалисты отобрали очки у лидера

Роменский «Рятувальник» играл на выезде против киевского «SkyUp». Хозяева открыли счет на 10-й минуте благодаря голу Максима Чеберяка. Гости сравняли на 36-й минуте – Антон Кончаков.
В итоге 1:1. У роменчан 4 очков в 4 играх и третье место в турнирной таблице группы «Восток».
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