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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:16233

Роменские футзалисты отобрали очки у лидера

Сегодня, 12 ноября, стартовал 4-й тур чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Роменский «Рятувальник» играл на выезде против киевского «SkyUp». Хозяева открыли счет на 10-й минуте благодаря голу Максима Чеберяка. Гости сравняли на 36-й минуте – Антон Кончаков.

В итоге 1:1. У роменчан 4 очков в 4 играх и третье место в турнирной таблице группы «Восток».

Спорт Рятувальник Футзал
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