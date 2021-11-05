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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жителям Ромен звонят мошенники от имени мэра

Об этом сообщил сам мэр Ромен Олег Стогний в Фейсбуке.

«СТОП МОШЕННИКИ!!!

Друзья, только что получили информацию о том, что от моего имени звонят мошенники.

Во время телефонного разговора они уверяют, что готовы немедленно приобрести жилье, согласно объявления или решить квартирные вопросы за определенную сумму. Средства просят перечислить на банковский счет. Таким образом, злоумышленники пытались незаконно завладеть средствами и дискредитировать меня, как руководителя Роменской городской территориальной громады.

Официально сообщаю, что это мошенничество. Никаких звонков я не совершал и не давал подобных распоряжений другим. Категорически осуждаю подобные действия. Более того, я обратился в правоохранительные органы для проведения расследования и наказания виновных в соответствии с действующим законодательством.

Чтобы не стать жертвой мошенников, прошу ВАС в первую очередь сохранять спокойствие и не выполнять условия аферистов!

О таких случаях прошу сообщать мне лично или правоохранительные органы по номеру «102».

Отмечаю, что у меня единственный номер мобильной связи, которым пользуюсь единолично: 097-559-18-85.

Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации! Прошу максимального репоста!», - написал он.

Право Мошенничество Олег Стогний
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