Суд оштрафовал жителя Сумщины на 17 000 грн за пребывание на улице без документов Полиция остановила мужчину на улице для проверки документов, их у него не оказалось. Его обвинили в нарушении карантина и оштрафовали на 17 тыс. грн. Регион в то время находился в "зеленой" зоне.

В Сумской области суд признал виновным украинца, который в условиях "зеленой" зоны карантина вышел на улицу без паспорта и других идентифицирующих личность документов. Теперь он должен заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина и еще 454 грн судебного сбора.

Как сообщает юридическая компания "Дорожный адвокат", к мужчине на улице подошли полицейские и попросили предъявить документы. Их при себе не оказалось, поэтому правоохранители выписали протокол и направили его в суд.

Судья в свою очередь указал, что, согласно "карантинному" постановлению Кабмина, обязательным условием для "зеленой" зоны является пребывание на улицах с документами, удостоверяющими личность.

"В связи с указанным вина лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 44-3 КУоАП, в полной мере подтверждается материалами дела об административном правонарушении в их совокупности, а также показаниями привлекаемого к ответственности лица", – сказано в постановлении по делу №585/3236/21.

Таким образом, мужчине присудили штраф в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) и обязали оплатить размер судебного сбора – 454 грн. При этом он еще может подать апелляцию на такое решение суда.