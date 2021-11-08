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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:49305

В Кролевце произошел масштабный пожар на мусорном полигоне

Все силы и средства громады по пожарогасению направлены на ликвидацию возгорания на полигоне твердых бытовых отходов.

Задействованы все местные пожарные команды, личный состав и техника 22-й государственной пожарно-спасательной части, пожарные автомобили филиала ПАО «ГПЗКУ» «Кролевецкий КХП», ГП «Кролевецкий агролесхоз».

Накануне местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение задействовать материальный резерв громады на ликвидацию чрезвычайного события местного значения.

Городские власти просят жителей отнестись с пониманием к тому, что в большей части города может быть снижено давление воды и значительное ухудшение ее качества. Это обусловлено большим забором воды пожарными машинами из пожарных гидрантов в районе Гончаровки, Шанхая, центра города, сообщает Кролевецкий горсовет.

Общество Пожар
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