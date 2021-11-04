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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Житель Сумщины забил собутыльника битой до смерти

В ходе конфликта 36-летний мужчина схватил биту и нанес ею повреждение своему товарищу, от чего тот скончался на месте происшествия.

Вчера, около 8 часов, в полицию поступило сообщение от медиков «скорой» о том, что в селе Подлипное Конотопской территориальной громады обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения.

Стражи порядка установили, что в тот день 35-летний потерпевший и его 36-летний знакомый вместе распивали алкоголь. Когда напитки закончились, решили сходить за «добавкой» к одному из них домой. Там между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 36-летний хозяин взял биту и стал наносить на нее удары гостю. Когда же понял, что натворил, вызвал скорую, но было уже поздно.

Следователями Конотопского районного отдела полиции, под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, поставлено в известность мужчину о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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