В Сумах у микроавтобуса на ходу отвалилось колесо

На месте происшествия инспекторы установили, что у автомобиля Volkswagen Transporter под управлением 43-летнего водителя, который не убедился в надлежащем техническом состоянии своего транспортного средства, во время движения отсоединилось колесо, которое в дальнейшем повредило автомобиль ВАЗ. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Volkswagen Transporter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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