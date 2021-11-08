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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:40610

В Сумах у микроавтобуса на ходу отвалилось колесо

Сегодня, около 12 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Линейной.

На месте происшествия инспекторы установили, что у автомобиля Volkswagen Transporter под управлением 43-летнего водителя, который не убедился в надлежащем техническом состоянии своего транспортного средства, во время движения отсоединилось колесо, которое в дальнейшем повредило автомобиль ВАЗ. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Volkswagen Transporter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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