В Сумах у микроавтобуса на ходу отвалилось колесо Сегодня, около 12 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Линейной.

На месте происшествия инспекторы установили, что у автомобиля Volkswagen Transporter под управлением 43-летнего водителя, который не убедился в надлежащем техническом состоянии своего транспортного средства, во время движения отсоединилось колесо, которое в дальнейшем повредило автомобиль ВАЗ. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Volkswagen Transporter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.