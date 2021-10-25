Как сумские копы ловили пьяного маршрутчика (видео) Благодаря сообщению неравнодушного сумчанина патрульные остановили водителя с признаками сильного алкогольного опьянения.

На линию 102 позвонил по телефону сумчанин и сообщил о том, что на улице Белопольское шоссе, на АЗС, водитель автомобиля «Рута» в состоянии опьянения собирается ехать. Экипаж патрульных через несколько минут прибыл на место. Водитель транспортного средства, указанного в сообщении, как раз двигался навстречу. Инспекторы подали сигнал остановки с помощью проблесковых маячков синего и красного цвета, а также звукового сигнала. Но водитель требование проигнорировал и продолжил движение. Через несколько метров он остановился. Но за рулем его уже не было. Обнаружили его патрульные в салоне. Он тихонько лежал между сиденьями, словно ничего не произошло.

Причиной такого откровенно поведения было то, что у водителя были признаки сильного алкогольного опьянения. 61-летний мужчина факт употребления алкоголя не отрицал, но и от прохождения осмотра состояния опьянения на месте остановки и в заведении здравоохранения категорически отказался.

На водителя патрульные составили два протокола по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения учитывая состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) и ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КУоАП. От управления его отстранили.