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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Губернатор Сумщины съездил в Турецкое посольство

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий посетил посольство Турции в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«В Турции – Мугла, в Украине – Сумщина.

Два региона-побратима еще с начала тысячелетия: заключено Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. За два десятилетия были разные периоды совместной работы.

Мы возобновляем активное сотрудничество. Сегодня во время встречи с Послом Турции Ягмуром Ахмет Гульдером провели телемост с губернатором провинции Мугла.

С Орханом Тавли обсудили планы по сотрудничеству регионов в различных отраслях.

В целом визит в Посольство Турции вместе с главой совета ректоров Владимиром Ладыкой был насыщенным и полезным.

Детали – впоследствии!

Политика Дмитрий Живицкий Мугла Турция
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