Губернатор Сумщины съездил в Турецкое посольство

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
«В Турции – Мугла, в Украине – Сумщина.
Два региона-побратима еще с начала тысячелетия: заключено Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. За два десятилетия были разные периоды совместной работы.
Мы возобновляем активное сотрудничество. Сегодня во время встречи с Послом Турции Ягмуром Ахмет Гульдером провели телемост с губернатором провинции Мугла.
С Орханом Тавли обсудили планы по сотрудничеству регионов в различных отраслях.
В целом визит в Посольство Турции вместе с главой совета ректоров Владимиром Ладыкой был насыщенным и полезным.
Детали – впоследствии!
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