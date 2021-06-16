Губернатор Сумщины съездил в Турецкое посольство Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий посетил посольство Турции в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«В Турции – Мугла, в Украине – Сумщина.

Два региона-побратима еще с начала тысячелетия: заключено Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. За два десятилетия были разные периоды совместной работы.

Мы возобновляем активное сотрудничество. Сегодня во время встречи с Послом Турции Ягмуром Ахмет Гульдером провели телемост с губернатором провинции Мугла.

С Орханом Тавли обсудили планы по сотрудничеству регионов в различных отраслях.

В целом визит в Посольство Турции вместе с главой совета ректоров Владимиром Ладыкой был насыщенным и полезным.

Детали – впоследствии!