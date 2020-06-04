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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5412

В Сумском роддоме выходили малышку, родившуюся весом всего в 1 кг

Сегодня маленькая Анастасия покидает городской роддом и наконец встретится с двумя старшими братьями и папой.

Девочка родилась преждевременно на 30 неделе беременности (дистресс плода на фоне преэклампсии) массой тела менее 1100,0 г, ростом 39 см, сообщили в городском роддоме.

«Благодаря нашей замечательной команде педиатров-неонатологов и медицинских сестер, профессионализму и преданности своему делу, ранняя птичка Анастасия сегодня выписывается домой с весом 2050,0 г.

Маме Алене – большая благодарность за доверие!

Будьте здоровы, счастливы!

Ждем встречи в катамнестическом кабинете», - говорится в сообщении.

Общество Роддом
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