На Сумщине вакцинировано против COVID-19 27% жителей

По ее словам, на сегодняшний день в области сделано 599 214 прививок, прививалось 354 112 человек (39,88% взрослого населения). Двумя дозами вакцинировано 245 102 пациента (27,19% взрослого населения). За вчера проведено 8234 прививки.
В области сегодня работают центры и пункты вакцинации и мобильные бригады. Список мест, где можно получить прививку против COVID-19, смотрите по ссылке: https://vaccination.covid19.gov.ua/list.
«Вакцины сейчас в области достаточно, поэтому у жителей Сумщины есть возможность выбирать. В частности, в области осталось более 73 тыс. доз вакцины СORONAVAC, почти 28 тыс. доз COMIRNATY™; 17,7 тыс. доз. ASTRAZENECA и около 21 тыс. доз вакцины MODERNA», – рассказала Галина Хомета.
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