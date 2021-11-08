Порошенко: треба негайно розгорнути війська на кордоні з Білоруссю П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» вимагає негайно розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу, яка є частиною гібридної агресії, спланованої у Москві. Про це він сказав під час брифінгу.

«Ситуація погіршується і загострюється на півночі нашої країни, де Москва руками нелегітимного Лукашенка намагається спровокувати збройний конфлікт на кордоні з Польщею. Я хочу наголосити, що штучно організована міграційна криза готувалася заздалегідь. У жовтні Білорусь проінформувала керівництво ЄС про призупинення угоди про реадмісію, тобто про повернення мігрантів між Білоруссю і ЄС. Тоді, коли ще ні про яку міграційну провокацію, дестабілізацію і загострення ситуації на кордоні Білорусі, Польщі і Литви мова не йшла», – нагадав Порошенко.

«Впевнений – це лише частина плану Путіна по загостренню оперативної обстановки по всьому східному флангу НАТО», – говорить Порошенко. Лідер партії озвучив першочергові кроки, які має здійснити Україна у цій ситуації.

«Зараз під загрозою атаки знаходиться Польща і Литва. І це є достатньою аргументацію для того, щоб ми активізували, і якщо буде треба, використали потенціал Україно-Польської-Литовської бригади», – говорить Порошенко.

«Українська влада має терміново задіяти механізми операційної співпраці з «FRONTEX» – Європейською Агенцією з прикордонної та берегової охорони. Нам необхідно в найкоротші терміни значно посилити захисний потенціал більш як 1100 кілометрів україно-білоруського кордону. А де-факто сьогодні це вже україно-російський кордон, після здачі білоруського суверенітету Лукашенком», – зазначає Порошенко.

«Треба порушити питання перед керівництвом Європейської Комісії, Європейської Ради щодо створення спеціальної місії для забезпечення безпеки на україно-білоруському кордоні на зразок EUBAM. Це буде і обладнання кордону, і ефективне управління кордоном. І присутність спостерігачів, яка надасть можливість світу знати з незалежних джерел інформацію про випадок загострення цієї ситуації. Оскільки можу передбачити, що ситуація на кордоні між Україною і Білоруссю буде носити, на жаль, довготривалий характер, так само як і агресія Росії проти України», – констатує Порошенко.

«Треба далі посилювати санкції світу, не просто санкції ЄС проти винуватців кризи. Причому не просто персональні санкції, а й секторальні санкції мають бути задіяні. Практика показала, що з 2014 року санкції проти Росії є ефективними. І ми маємо зробити сценарій, який дозволить нам посилити тиск на країни-провокатори і країни–агресори», – наголошує п’ятий Президент.

«Зусиль Міністерства внутрішніх справ, включно з Національною поліцією, Національною гвардією надзвичайно недостатньо. Наша вимога як опозиційної політичної сили – терміново розгорнути підрозділи ЗСУ вздовж україно-білоруського кордону», – наголосив Порошенко.

«Ми твердо переконані, що президент України має запросити до себе лідерів фракцій, керівництво уряду для того, щоб виробити спільну стратегію, бо загроза національній безпеці України вимагає об’єднання зусиль всіх політичних сил для захисту нашого суверенітету», – переконаний лідер партії.

«Ми маємо розробити спільну відсіч російської агресії. Ми маємо використати поточну ситуацію для того, щоб наші партнери різко наростили військову допомогу Україні – включно з передачею технологій. Це має бути зроблено за лічені тижні. Мої консультації з міжнародними партнерами підтверджують, що вони готові це зробити, але бракує відповідно організованої роботи щодо запитів з українського боку», – повідомив Порошенко.

«Ми маємо використати це питання для того, щоб було більше рішучості у наших партнерів щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Бо Україна є надзвичайно вагомим і ефективним елементом європейської і глобальної безпеки», – резюмує Петро Порошенко.