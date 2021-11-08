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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:481237

В Сумах пьяный водитель маршрутки перебежал в салон и притворился спящим пассажиром (видео)

В Сумах остановить пьяного водителя маршрутки помогли пешеходы.

Позвонивший на «102» мужчина рассказал, что водитель маршрутки в состоянии сильного алкогольного опьянения собирается отъезжать от остановки. Копы догнали маршрутку, а когда подали водителю сигнал об остановке, тот нажал на газ. Сбежал он недалеко - маршрутку остановили. Водитель быстро сориентировался: перебежал на заднее сиденье, чтобы прикинуться пассажиром, и сделал вид, что спит, пишет ТСН.

Право Маршрутки Пьяный за рулем
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