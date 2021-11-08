В Сумах пьяный водитель маршрутки перебежал в салон и притворился спящим пассажиром (видео) В Сумах остановить пьяного водителя маршрутки помогли пешеходы.

Позвонивший на «102» мужчина рассказал, что водитель маршрутки в состоянии сильного алкогольного опьянения собирается отъезжать от остановки. Копы догнали маршрутку, а когда подали водителю сигнал об остановке, тот нажал на газ. Сбежал он недалеко - маршрутку остановили. Водитель быстро сориентировался: перебежал на заднее сиденье, чтобы прикинуться пассажиром, и сделал вид, что спит, пишет ТСН.