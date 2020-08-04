Сумчанин стал лучшим на Кипре на триатлонной дистанции

Участникам предлагалась «полужелезная» дистанция по морю и горам: 1,9 км плавания, 84 км на велосипеде и 21 км бегом.
Сумской триатлет, который живет, тренируется и тренирует в столице Александр Хадыко тсал лучшим среди 63 участников, дошедших до финиша. Его время – 5:56:26 (25:11 плавание, 3:42:31 байк, 1:44:39 бег). Второго финишировавшего наш земляк обогнал на 9 минут.
Сумчанин Владислав Ворона проплыл, проехал и пробежал триатлонную дистанцию IRONMAN....
1 августа в Харькове провели соревнования по триатлону Iron Way 70.3....
В Киеве провели соревнования по триатлону OLYMPIC — SUBARU TRIATMAN SERIES....
Немец, который живет и тренируется в Конотопе прошел квалификацию для участия в Чемпионате Европы по триатлону 2021 года....
2 августа в Харькове проходили соревнования по триатлону «IRON WAY 70.3»....