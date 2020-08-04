Сумчанин стал лучшим на Кипре на триатлонной дистанции На выходных на Кипре прошла триатлонная гонка O3 Olympusman triathlon.

Участникам предлагалась «полужелезная» дистанция по морю и горам: 1,9 км плавания, 84 км на велосипеде и 21 км бегом.

Сумской триатлет, который живет, тренируется и тренирует в столице Александр Хадыко тсал лучшим среди 63 участников, дошедших до финиша. Его время – 5:56:26 (25:11 плавание, 3:42:31 байк, 1:44:39 бег). Второго финишировавшего наш земляк обогнал на 9 минут.