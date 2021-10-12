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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:30205

Сумские патрульные задержали 18-летнего наркомана

Патрульные обнаружили у мужчины вещества, похожие на наркотические, и устройство, вероятно, для их употребления.

На улице Новогодней, патрулируя дворовую территорию, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили подозрительного гражданина. Увидев патрульное авто, мужчина резко пошел в обратном направлении. Блюстители порядка догнали и остановили его.

Во время общения 18-летний мужчина заметно нервничал. А потом признался, что имеет с собой, по его словам, наркотические вещества.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции. У сумчанина следователи изъяли зип-пакет с растительным веществом, два свертка с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения и устройство для их употребления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ.

Право Наркотики
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