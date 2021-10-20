В Шостке поймали дерзкого алковора

Сообщение о краже алкоголя из супермаркета в полицию поступило от охранников торгового заведения. По указанному адресу были направлены участковые офицеры полиции.
Сама кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале, поэтому правоохранители вместе с охраной магазина сразу приступили к поиску злоумышленника.
Через несколько минут подозреваемого нашли. Им оказался неоднократно судимый 48-летний житель Шостки.
Украденный алкоголь полицейские у злоумышленника изъяли и вернули владельцам. В отношении же мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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