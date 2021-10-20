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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке поймали дерзкого алковора

Хорошо зная, что в магазине ведется видеонаблюдение, злоумышленник похитил с полки торгового заведения бутылку рома и, не скрывая похищенное, покинул магазин. Нашли подозреваемого через несколько минут после совершенного преступления.

Сообщение о краже алкоголя из супермаркета в полицию поступило от охранников торгового заведения. По указанному адресу были направлены участковые офицеры полиции.

Сама кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале, поэтому правоохранители вместе с охраной магазина сразу приступили к поиску злоумышленника.

Через несколько минут подозреваемого нашли. Им оказался неоднократно судимый 48-летний житель Шостки.

Украденный алкоголь полицейские у злоумышленника изъяли и вернули владельцам. В отношении же мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Право Кража
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