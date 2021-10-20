В Шостке поймали дерзкого алковора Хорошо зная, что в магазине ведется видеонаблюдение, злоумышленник похитил с полки торгового заведения бутылку рома и, не скрывая похищенное, покинул магазин. Нашли подозреваемого через несколько минут после совершенного преступления.

Сообщение о краже алкоголя из супермаркета в полицию поступило от охранников торгового заведения. По указанному адресу были направлены участковые офицеры полиции.

Сама кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале, поэтому правоохранители вместе с охраной магазина сразу приступили к поиску злоумышленника.

Через несколько минут подозреваемого нашли. Им оказался неоднократно судимый 48-летний житель Шостки.

Украденный алкоголь полицейские у злоумышленника изъяли и вернули владельцам. В отношении же мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.