Ночью в Шостке пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе (видео) Сегодня, 12 ноября, в 1:42 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании по ул. Строительная в г. Шостка.

О пожаре сообщила соседка, увидевшая дым и пламя из-под кровли бани. На место происшествия был направлен очередной караул 8-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля и стены бани на площади до 15 кв. м, кровлю и стены двух хозяйственных построек на площади до 3 кв. м, кровлю летней кухни на площади до 2 кв. м, расположенные под одной крышей и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные сооружения. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, который был расположен в 1 км от очага горения.

В 1:59 возгорание локализовали, а в 2:48 – потратив на тушение более 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.