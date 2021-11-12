В Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

На место происшествия был направлен очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По словам водителя, он увидел выходящие из-под капота искры. Владелец транспортного средства с пассажиром вышли из автомобиля и начали самостоятельно тушить пожар имеющимся огнетушителем, а также им помогали водители других автомобилей.
К моменту прибытия спасателей пламя охватило моторный отсек. В 18:59 пожар был локализован и не допущено распространение огня в салон, в 19:00 ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вечером 11 ноября на проезжей части на ул. Роменский загорелся автомобиль....
27 октября в 08:45, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании автомобиля «Volkswagen Transporter Т4» на автодороге «Сумы...
Сегодня, 13 октября, в 2:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Geely Emgrand 7 по...
29 сентября в 16:54 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре автомобиля ГАЗ-3129 «Волга» на автодороге на въезде в...
Ночная смена сумских патрульных началась с помощи водителю. К экипажу патрульных обратился гражданин и сообщил, что на мосту горит автомобиль....