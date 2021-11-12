В Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля (видео) 11 ноября в 18:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Dacia Logan по ул. Роменская в Сумах.

На место происшествия был направлен очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По словам водителя, он увидел выходящие из-под капота искры. Владелец транспортного средства с пассажиром вышли из автомобиля и начали самостоятельно тушить пожар имеющимся огнетушителем, а также им помогали водители других автомобилей.

К моменту прибытия спасателей пламя охватило моторный отсек. В 18:59 пожар был локализован и не допущено распространение огня в салон, в 19:00 ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.