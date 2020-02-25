В Сумах стартовал чемпионат Украины по индорхоккею

Первый тур проходит в Сумской областной детско-юношеской спортивной школе. Участие принимают шесть команд, пять из которых сумские.
Результаты первого игрового дня:
МСК «Сумчанка» – СДЮШОР «Динамо» – 13:1;
МСК «Сумчанка» – ОДЮСШ – 19:1;
ИФК СумГПУ – ОДЮСШ – 1:3;
ДЮСШ г. Борисполь – Динамо – 5:7;
ИФК СумГПУ – Динамо – 0:17;
СДЮШОР «Динамо» - ДЮСШ г. Борисполь - 4:7.
Игры продолжатся в пятницу и субботу.
Европейская федерация хоккея на траве определила место проведения Еврокубка 2021 – нидерландский Алмере....
С 13 по 15 марта в Коростене проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2010-2011 г.р....
6-8 марта в Борисполе проходил первый турнир по индорхоккею памяти тренера Вишникова В.И. среди девушек 2009-2010 г.р....
Сумчан приглашают на встречу с бронзовыми призерками Кубка европейских чемпионов....
21-23 февраля в Порту (Португалия) проходил розыгрыш кубка европейских чемпионов EuroHockey Indoor Club Challenge I 2020 Women (третий по силе...