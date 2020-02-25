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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах стартовал чемпионат Украины по индорхоккею

11 ноября в Сумах стартовал чемпионат Украины по индорхоккею среди женских команд.

Первый тур проходит в Сумской областной детско-юношеской спортивной школе. Участие принимают шесть команд, пять из которых сумские.

Результаты первого игрового дня:

МСК «Сумчанка» – СДЮШОР «Динамо» – 13:1;

МСК «Сумчанка» – ОДЮСШ – 19:1;

ИФК СумГПУ – ОДЮСШ – 1:3;

ДЮСШ г. Борисполь – Динамо – 5:7;

ИФК СумГПУ – Динамо – 0:17;

СДЮШОР «Динамо» - ДЮСШ г. Борисполь - 4:7.

Игры продолжатся в пятницу и субботу.

Спорт Индорхоккей
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