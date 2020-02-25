В Сумах стартовал чемпионат Украины по индорхоккею 11 ноября в Сумах стартовал чемпионат Украины по индорхоккею среди женских команд.

Первый тур проходит в Сумской областной детско-юношеской спортивной школе. Участие принимают шесть команд, пять из которых сумские. Результаты первого игрового дня: МСК «Сумчанка» – СДЮШОР «Динамо» – 13:1; МСК «Сумчанка» – ОДЮСШ – 19:1; ИФК СумГПУ – ОДЮСШ – 1:3; ДЮСШ г. Борисполь – Динамо – 5:7; ИФК СумГПУ – Динамо – 0:17; СДЮШОР «Динамо» - ДЮСШ г. Борисполь - 4:7. Игры продолжатся в пятницу и субботу.