Сумские футзалисты примут аутсайдера (трансляция)

Соперник – «ДЕ Трейдинг» из Николаевки Донецкой области. Игра состоится в легкоатлетическом манеже СумГУ, начало встречи – в 17 часов.
Сейчас хозяева с 9 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а соперник с 4 баллами восьмой.
В связи с тем, что Сумская область находится в красной зоне карантина, игра состоится без зрителей.
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