Сумские футзалисты примут аутсайдера (трансляция) Cегодня, 12 ноября, АФФК «Сумы» сыграет матч 11-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Соперник – «ДЕ Трейдинг» из Николаевки Донецкой области. Игра состоится в легкоатлетическом манеже СумГУ, начало встречи – в 17 часов.

Сейчас хозяева с 9 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а соперник с 4 баллами восьмой.

В связи с тем, что Сумская область находится в красной зоне карантина, игра состоится без зрителей.