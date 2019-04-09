Сумские защитники животных спасли щенков, которых жители села завязали в мешках Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

«Казалось бы за много активных лет в зоожизни , меня уже ничем не удивить …

Но дно социума время от времени даёт о себе знать , заставляя шевелиться волосы на голове .

Ситуация следующая , обратилась женщина : в одном из сел Сумского района выбросили собаку со щенками .

При всем желании спасти всех — мы не всесильны .

Забирать их некуда , размещать целое семейство — мест нет .

Решение приняли для начала всех стерилизовать и пробовать пристраивать через соц сети , прям с места обитания , пока нет передержки .

Рано утром выдвинулись в село , чтобы всех одним разом привезти на операцию .

К слову из 6 щенков — 5 девочек + мама .

Стерилизация необходима 100%.

Приехали и впали в ступор .

«Не привозите их обратно, они тут не нужны .» — одна из первых фраз людей , которые показывали локацию

животных …

Насторожило .

Но не привыкать , всякого наслушаешься .

Идём к самому месту и видим картину ..

Я правда подумала ,что в мешках овощи ,вещи , но никак не собаки …

Местный житель видимо решил помочь «упаковать» щенков и до нашего приезда засунул всех шестерых в два мешка , плотно завязав веревкой .

Я не хочу даже думать, какой стресс испытали маленькие детеныши .

К тому же недобор массы тела и у мамы и у щенков отодвинули на потом план по стерилизации , пока они не откормятся хотя бы до нормы своего веса .

Мы едем домой в компании 7 собак .

Я понимаю , что нашей хвостатой стае придётся потесниться .

Сегодня была пристроена 1 собака из ЦП , вольер после которой не успел пустовать даже день .

Вот почему полезно брать собак из приютов , вы не только дарите дом той , которую забираете , но и освобождаете место кому-то экстренно нуждающемуся в передержке .

У нас опять нет мест .

А общее количество животных 34 щенка , 237 взрослых собак …

Впереди зима .

Трудно . Усталость .Порой невыносимо .

Но

я спокойна , что они не там .

Туда они больше не вернутся .

Нужна молочка : кефир , творог — любые .

Сейчас уходит 5- 7 пачек по 500 г каждый день + 5 л кефира .

Это только для малышей и самых древних песелей , которым нужно регулярное качественное питание помимо каши .

Передать можно в цп либо договориться о передаче по городу : 0503071855 .

О ситуации …

Печалит душу , что вроде и законы ужесточаются , цивилизация развивается , все больше гуманных взглядов и мыслей среди населения , но вот так выедешь за 25 км от города и попадёшь в жестокую реальность , которой нет оправдания», - говорится в сообщении.