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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:32395

На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти за границу ребенка

Вчера в пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда помешали незаконному вывозу из Украины ребенка. Также при содействии в пропуске малолетней девочки мужчина предлагал взятку.

Информация о возможной незаконной переправке через границу ребенка заблаговременно предоставили оперативники пограничного ведомства.

41-летний гражданин Украины, житель Запорожья, следовал за границу вместе со своей 9-летней дочерью. В ходе пограничного контроля выяснилось, что нотариально заверенного согласия от матери ребенка о разрешении на вывоз ее за границу нет, поэтому пограничники отказали в выезде девочки за границу.

Однако отец прибег к нарушению законодательства и, чтобы все равно уехать за границу вместе с малолетней дочерью, предложил правоохранителю денежное вознаграждение в сумме 200$.

По этому факту сотрудники полиции открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении жителю Запорожья о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3  ст. 332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая карается лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.

Также об обнаружении признаков уголовного правонарушения ответственность за предусмотренную ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" пограничники сообщили соответствующие правоохранительные органы.

Общество Пограничники
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