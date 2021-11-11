В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем «Лексуса» Ранним утром на улице Интернационалистов патрульные остановили автомобиль Lexus, водитель которого нарушил правила пользования предупредительными сигналами.

За рулем инспекторы обнаружили 28-летнего иностранца. Для проверки он не предоставил ни водительского удостоверения, ни страхового полиса. Более того, управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. Водитель прошел осмотр на месте остановки. Алкотестер зафиксировал 0,71 промилле алкоголя.

На иностранца патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.