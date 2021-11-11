Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:05531

В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем «Лексуса»

Ранним утром на улице Интернационалистов патрульные остановили автомобиль Lexus, водитель которого нарушил правила пользования предупредительными сигналами.

За рулем инспекторы обнаружили 28-летнего иностранца. Для проверки он не предоставил ни водительского удостоверения, ни страхового полиса. Более того, управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. Водитель прошел осмотр на месте остановки. Алкотестер зафиксировал 0,71 промилле алкоголя.

На иностранца патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.

Право Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)
Вчера 16:32

В Сумах пьяный водитель чудом не утопил авто (видео)

Патрульные составили 4 админматериала на водителя с признаками опьянения, совершившего ДТП....

В Сумах взят под стражу водитель, который в пьяным совершил смертельное ДТП
09.11.2021 11:09

В Сумах взят под стражу водитель, который в пьяным совершил смертельное ДТП

По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы подозреваемому, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, решением суда...

В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем
25.10.2021 17:59

В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем

На улице Прокофьева экипаж патрульных остановил транспортное средство Peugeot, водитель которого нарушил ПДД....

В Сумах пьяный водитель-рецидивист на BMW устроил две ДТП
22.10.2021 16:27

В Сумах пьяный водитель-рецидивист на BMW устроил две ДТП

Патрульные составили 5 админматериалов на пьяного водителя, который совершил два ДТП в Сумах....

В Сумах копы остановили пьяную автоледи: пассажир пытался подкупить копов
20.10.2021 15:11

В Сумах копы остановили пьяную автоледи: пассажир пытался подкупить копов

На улице Степана Бандеры патрульные остановили автомобиль Volkswagen Passat, который разыскивался Государственной исполнительной службой....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1174 человек
Сегодня 08:43
Сумские защитники животных спасли щенков, которых жители села завязали в мешках
Сегодня 17:42
За месяц сумские водители 4700 раз попались с нарушением скорости на дорогах
Сегодня 17:10
На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти за границу ребенка
Сегодня 16:32
В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем «Лексуса»
Сегодня 16:05
На Сумщине спасатели деблокировали тела двух погибших в ДТП (видео)
Сегодня 15:50
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и летней кухни
Сегодня 14:59
На Сумщине произошло лобовое столкновение: оба водителя погибли
Сегодня 14:22
В Ромнах учительница, отстраненная от работы в связи с отсутствием прививки, обратилась в суд
Сегодня 13:52
В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 13:44
Лебедю с озера Чеха подыскали место для зимовки
Сегодня 13:30
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на открытой территории
Сегодня 12:55
view counter
view counter

Статьи

У Сумах розробили унікальне Положення про шкільний громадський бюджет
Сегодня 17:01
У громад повинні залишитися бюджети розвитку, – «УДАР Віталія Кличка» про зміни до Бюджетного кодексу ®
Сегодня 12:44
Памяти Андрея Сницаря
Сегодня 12:27
Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны
Вчера 15:31
Сумскому машиностроительному объединению 125 лет: начало большого пути
Вчера 14:16
Сумской атлет рассказал, как в Украине помогали нарушать допинг-протоколы
Вчера 13:10
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: ТОП 5 нюансів оформлення трудових відносин
Вчера 13:08
Бюджет для влади чи громади?
Вчера 12:17
Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
08.11.2021 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
До щастя (Вінсент Меттель, 2020)
Кино Планета Кіно
17.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.